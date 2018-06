Z javno pobudo Ustavi se! letos o premagovanju strahu

Ljubljana, 6. junija - Zavod Med.Over.Net bo v okviru javne pobude Ustavi se! ozaveščal o različnih pojavnih oblikah strahu in njihovem premagovanju. V akciji bodo na svojih straneh med drugim objavljali izkušnje ljudi s strahom in njegovem premagovanju ter nasvete strokovnjakov, s števcem pa bodo šteli tudi ljudi, ki so strah pri sebi prepoznali.