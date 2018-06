Torkova neurja znova zalivala objekte po državi

Ljubljana, 6. junija - Nevihtno vreme z nalivi je v torek pozno popoldne zajelo tudi severovzhod države. Gasilci so največkrat morali posredovati na območju Slovenskih Konjic, Šmarja pri Jelšah, Rogaške Slatine in Krškega, kjer je zalilo nekaj hiš, gospodarskih objektov, pa tudi poslovne in industrijske obrate. Že prej so neurja škodo povzročala tudi drugod po državi.