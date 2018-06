Prenova novogoriškega Cankarjevega naselja za večjo kakovost življenja

Nova Gorica, 6. junija - Mestna občina Nova Gorica načrtuje prenovo večjega dela javnih prostorov v Cankarjevi soseski. Prostori med stanovanjskimi bloki so skupen urbani življenjski prostor, ki ga bodo posodobili in prilagodili novim potrebam tako stanovalcev kot obiskovalcev. Obenem pa bodo obnovili vso podzemno in nadzemno infrastrukturo ter omrežje poti.