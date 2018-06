Mariborski policisti zabeležili številne kršitve kolesarjev

Maribor, 4. junija - Mariborski prometni policisti so med 14. in 27. majem na območju celotne policijske uprave izvedli poostren nadzor za izboljšanje varnosti kolesarjev v cestnem prometu. Pozornost so namenili tako ugotavljanju kršitev voznikov motornih vozil, ki ogrožajo kolesarje, kot tudi kršitev kolesarjev. Pri slednjih so zabeležili 200 prekrškov.