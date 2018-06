Letos prvič svetovni dan kolesarjenja

Ljubljana, 3. junija - Na današnji dan bomo prvič obeležili svetovni dan kolesarjenja (World Bicycle Day). Združeni narodi so ta dan razglasili 12. aprila letos, namenjen pa je tako spodbujanju te trajnostne oblike prevoza kot opozarjanju držav in lokalnih skupnosti, da morajo kolesarjenje upoštevati v razvojnih strategijah in pri izgradnji infrastrukture.