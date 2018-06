ZRS Koper želi postati mediteranski center odličnosti

Koper, 1. junija - ZRS Koper si je poldrugo leto po ponovnem začetku samostojne poti zadal cilj, da postane mediteranski referenčni center znanstveno-raziskovalne odličnosti. To bodo po besedah direktorja ZRS Rada Pišota dosegli z razvejanim sistemom inštitutov, odličnimi domačimi in tujimi raziskovalci, znanstveno odličnostjo in tudi visokimi etičnimi normami.