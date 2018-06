V Krškem začetek gradnje zadnjega dela mestne obvoznice

Krško, 1. junija - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in krški župan Miran Stanko sta ob gradbišču novega savskega mosta Žadovinek v Krškem, ki ga gradijo v okviru južne mestne obvoznice, danes obeležila začetek gradnje njenega zadnjega dela. Ta med drugim obsega novogradnjo krožišča in 1,25-kilometrske obvoznice Žadovinek do krožišča na glavni cesti.