Mariborski kriminalisti ovadili trojico zaradi šikaniranja na delovnem mestu

Maribor, 31. maja - Mariborski kriminalisti so na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu, ki so ga osumljene tri vodilne osebe izobraževalne institucije v Mariboru. Grozi jim do tri leta zaporne kazni, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.