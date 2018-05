Tožilka za Ročnika zahteva štiriletno zaporno kazen

Celje, 31. maja - Tožilka Mojca Petan Žura je danes na celjskem sodišču ob koncu branja zaključnih besed na sojenju velenjskemu podjetniku Tomažu Ročniku in nekdanji direktorici celjskega Klasja Dragici Veršič, ki sta obtožena oškodovanja Klasja, za Ročnika zahtevala štiri leta in dva meseca zapora, za Veršičevo pa dve leti in osem mesecev zapora.