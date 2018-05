Novinar Andlovič in urednik Slovenskih novic Budja po ugotovitvi NČR kršila tri člene novinarskega kodeksa

Ljubljana, 29. maja - Novinarsko častno razsodišče (NČR) je v pritožbi Mateja Gačnika proti Alešu Anduloviču in Bojanu Budji, novinarju in uredniku Slovenskih novic, ugotovilo, da sta v prispevku z naslovom Med tremi priprtimi ni Marijevega morilca, ki je bil objavljen 20. januarja letos v Slovenskih novicah, kršila 17., 18. in 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.