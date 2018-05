Letošnja naj dijakinja Meta Štuhec, naj dijak David Opalič

Ljubljana, 28. maja - Dijaška organizacija Slovenije je s podporo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport danes razglasila naj dijakinjo in naj dijaka za šolsko leto 2016/17. Z izstopajočim šolskim uspehom in dejavnostjo na družbenem področju sta to postala Meta Štuhec iz Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in David Opalič iz 1. gimnazije v Celju.