Ptujčani s protestom opozorili na neznosne razmere ob Ormoški cesti

Ptuj, 28. maja - Vsaj 300 prebivalcev z območja ptujskih mestnih četrti Jezero in Spuhlja, ki se je nedavno povezalo v civilno pobudo, je v nedeljo malo pred 22. uro s protestom in občasnimi zaporami opozorilo na po njihovem neznosno življenje ob državni Ormoški cesti. Od države so zahtevali takojšnji začetek aktivnosti za gradnjo južne obvoznice.