Ob godu blaženega Alojzija Grozdeta na Zaplazu osrednja slovesnost

Trebnje/Sevnica, 27. maja - Ob godu blaženega Alojzija Grozdeta, 75. obletnici njegove smrti in 95. obletnici rojstva se bo danes zvrstilo več dogodkov. Na osrednji slovesnosti na Zaplazu bo maševal ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Zjutraj bodo na Grozdetovo pot od Tržišča do Studenca odšli pohodniki in se v Gornjih Impoljah udeležili blagoslova prenovljene Kovačeve hiše.