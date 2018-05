Meteorne vode povzročajo težave predvsem na Koroškem in Štajerskem

Podvelka/Prevalje, 24. maja - Nevihte in močni nalivi ponekod po državi povzročajo težave. O zalitih objektih in poplavljenih cestah poročajo s Koroške in dela Štajerske, tudi iz Kamnika, kažejo podatki Uprave RS za zaščito in reševanje. Zaradi poplavljenih vozišč so zaprte ceste na Prevaljah in v Velenju, poroča prometnoinformacijski center.