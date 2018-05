Newyorški borzni indeksi teden sklenili z rahlimi padci

New York, 19. maja - Borzno trgovanje na Wall Streetu je bilo minuli teden po dolgem času precej umirjeno in borzni tečaji niso zelo nihali. V ospredju so bili trgovinski prepiri med ZDA in Kitajsko, pa tudi krepitev dvoma v napovedani vrh med predsednikoma ZDA ter Severne Koreje, ker Pjongjang motijo skupne vojaške vaje med Južno Korejo in ZDA.