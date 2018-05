Newyorške borze končale v rdečem

New York, 17. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. Na vlagatelje je med drugim vplivala izjava ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je izrazil dvom, da bodo trgovinska pogajanja s Kitajsko uspela. Na trgovanje borz pa so vplivale tudi novice o naraščajočih cenah nafte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.