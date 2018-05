Poslovanje severnoprimorskega gospodarstva nad državnim povprečjem, plače pod njim

Nova Gorica, 17. maja - Prihodki severnoprimorskega gospodarstva so v letu 2017 zrasli za 13 odstotkov glede na leto poprej in so znašali 4,042 milijarde evrov, odhodki pa so bili višji za 17 odstotkov in so znašali 3,780 milijarde evrov. Čeprav se poslovanje regije nenehno izboljšuje in je nad državnim povprečjem, povprečna bruto plača za njim zaostaja za dva odstotka.