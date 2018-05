Ljubljanska borza: Tudi danes v ospredju Gorenjeve delnice

Ljubljana, 17. maja - Ljubljanska borza je danes v znamenju neenotnih gibanj, indeks blue chipov SBI TOP se je do 11.15 znižal za okoli pol odstotka. Za vlagatelje so tudi danes najbolj zanimive Gorenjeve delnice, ki so se doslej ob 3,5 milijona evrov prometa podražile za 0,43 odstotka.