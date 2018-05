Newyorške današnje trgovanje sklenile v zelenem

New York, 16. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z rastjo, medtem se je znižala cena zlata. Na vlagatelje je med drugim vplivala zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu ter grožnja Severne Koreje, da bo odpovedala vrh med severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.