Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 16. maja - Vlada je na današnji dopisni seji v načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 uvrstila projekt izgradnje hidroelektrarne (HE) Mokrice, zadnje v vrsti HE na spodnji Savi, in s tem naredila nov korak k uresničitvi projekta. Ocenjena vrednost energetskega in infrastrukturnega dela je 166,6 milijona evrov, na proračun odpade 75 milijonov evrov.