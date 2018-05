Med izzivi obnovljivih virov energije predvsem njihovo umeščanje v prostor

Ljubljana, 16. maja - Med največjimi izzivi obnovljivih virov v Sloveniji je njihovo umeščanje v prostor, so se strinjali udeleženci okrogle mize na konferenci Energetika in okolje. Strinjali so se glede dobrih izkušenj pri umeščanju hidroelektrarn na spodnji Savi, medtem ko se zatika pri vetrnih elektrarnah. Neenotno so gledali tudi na možnost izkoriščanja Mure.