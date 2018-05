Singapur, 16. maja - Cene nafte, ki so v minulih dneh rasle zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, so v današnjem azijskem trgovanju nekoliko upadle. Vlagatelji pričakujejo objavo najnovejši podatkov o ameriških zalogah nafte, analitiki pa menijo, da so te v prejšnjem tednu upadle.