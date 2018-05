Do leta 2024 osem od 10 najhitreje rastočih gospodarstev iz Afrike

Ljubljana, 15. maja - Drugi dan konference Dan Afrike, ki poteka v organizaciji ministrstva za zunanje zadeve, je bil posvečen gospodarskim in naložbenim priložnostim v odnosih med Slovenijo in črno celino. Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič je ob tem opozoril, da bo do leta 2024 osem od 10 najhitreje rastočih držav na svetu iz Afrike.