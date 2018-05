AVK v zvezi z maketo drugega tira ne bo uvedla nadzorstvenega postopka

Ljubljana, 15. maja - Agencija za varstvo konkurence (AVK) ne bo uvedla nadzorstvenega postopka zoper vpletene v zgodbo z javnim naročilom izdelave makete drugega tira, so danes sporočili iz agencije. Kot so zapisali, je ključna ugotovitev ta, da je do sodelovanja med izbranim ponudnikom in neizbranim ponudnikom prišlo šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.