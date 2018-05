Newyorške borze končale v zelenem, Dow Jones že osmi dan zapored

New York, 14. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v zelenih številkah. Borzni analitiki ocenjujejo, da indeks Dow Jones le stežka ohranja številke nad gladino, saj se trgovinski odnosi med ZDA in Kitajsko počasi ohlajajo po tem, ko je Trump v nedeljo presenetil s tvitom, da želi pomagati kitajskemu telekomunikacijskemu velikanu ZTE.