Kitajski Hisense obljublja razvoj Gorenja

Ljubljana, 14. maja - V kitajski skupini Hisense, ki jo je po oddaji zavezujoče prevzemne ponudbe velenjsko Gorenje izbralo za prihodnjega strateškega partnerja, obljubljajo razvoj slovenskega podjetja. Spoštovali bodo načela zvestobe in integritete, pospešili razvoj Gorenja in ohranjali stabilnost delovnih mest, so sporočili prek slovenske komunikacijske agencije.