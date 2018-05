V Beogradu srečanje koordinacijskega mehanizma za gozdarstvo med Kitajsko in državami CEE

Beograd, 14. maja - V Beogradu poteka drugo srečanje na visoki ravni koordinacijskega mehanizma za gozdarstvo med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope (CEE), ki se ga udeležuje tudi državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Marjan Podgoršek. Osrednja pozornost je namenjena podnebnim spremembam in gozdarstvu v 21. stoletju.