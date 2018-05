Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil pol odstotka

Ljubljana, 14. maja - Ljubljanska borza je prvi trgovalni dan v tednu končala z rastjo. Indeks SBI TOP je pridobil 0,53 odstotka, potem ko so se najbolj podražile delnice Luke Koper in Telekoma Slovenije. Vlagatelji so ustvarili 1,93 milijona evrov prometa, od tega slabih 715.000 evrov z delnicami Gorenja.