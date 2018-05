Vsi največji globalni turistični trgi lani okrepili izdatke

Madrid, 14. maja - Praktično vsi veliki globalni turistični trgi so lani okrepili izdatke, kar je posledica močnega povpraševanja po mednarodnih potovanjih v vseh svetovnih regijah. Američani so za potovanja v tujino zapravili 12 milijard dolarjev več kot v letu 2016, Kitajci pa so izdatke za ta namen povečali za osem milijard dolarjev.