Slovenski turizem išče novega sejalca

Ljubljana, 15. maja - Slovenska turistična organizacija (STO) je tudi letos pripravila razpis za podelitev sejalca, priznanja za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu. Lani sta bila sejalca dva, in sicer Fontana piv zeleno zlato v Žalcu in Expo Postojnska jama Kras.