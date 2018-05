Ljubljanska borza v zelenem

Ljubljana, 14. maja - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se v dopoldanskem delu današnjega trgovanja v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je do 11.15 pridobil 0,66 odstotka. Največ, po skoraj tri odstotke, so pridobile delnice Luke Koper in Intereurope. Povpraševanje po delnicah Gorenja se nadaljuje, tečaj raste.