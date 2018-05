Delničarjem Telekoma Slovenije skoraj celoten bilančni dobiček

Ljubljana, 11. maja - Telekom Slovenije bo letos svojim lastnikom, med katerimi so z 72,38 odstotka največji državni, izplačal skoraj celoten bilančni dobiček. Tako so na današnji skupščini odločili delničarji, s tem ko so podprli nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH), naj dividenda namesto 6,30 evra znaša 14,30 evra bruto.