Gorenjeve delnice poskočile za več kot 65 odstotkov

Ljubljana, 10. maja - Na Ljubljanski borzi so delnice Gorenja danes poskočile za 65,44 odstotka. Vlagatelji so opravili 3,29 milijona evrov prometa, od tega z Gorenjevimi delnicami 1,7 milijona. Opravili so tudi en posel s svežnjem delnic Krke v vrednosti 180.000 evrov. Indeks SBI TOP se je oblikoval pri vrednosti 877,04 točke, kar je 3,53 odstotka višje kot v sredo.