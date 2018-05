V Murski Soboti počastili spomin na osvoboditelje

Murska Sobota, 9. maja - Ob dnevu zmage so v Murski Soboti pred spomenik osvoboditeljem tradicionalno položile vence delegacije iz Slovenije in Rusije, že dan prej pa so jih, tako kot nekaj zadnjih let, položili predstavniki Ukrajine in Gruzije. Spomenik zmage so v sklopu prenove Trga zmage prvič po postavitvi leta 1945 celovito obnovili.