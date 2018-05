Prodaja pametnih telefonov padla, Xiaomi in Huawei z rastjo

San Francisco, 9. maja - Proizvajalci pametnih telefonov so v letošnjem prvem četrtletju prodali manj naprav kot v enakem obdobju lani. Vsi skupaj so po podatkih podjetja za tržne raziskave IDC med januarjem in marcem prodali 334,4 milijona pametnih telefonov. Za 2,9-odstoten padec je kriv predvsem kitajski trg, negativnemu trendu se upirata Xiaomi in Huawei.