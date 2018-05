Zadnja neurja v vzhodnem delu Slovenije veliko škode povzročila z odnašanjem zemljine

Ptuj/Maribor/Murska Sobota, 9. maja - Neurja z močnimi nalivi so minuli petek na širšem mariborskem in ptujskem območju največ škode naredila zaradi odnašanja rodovitne zemlje, toča pa je poškodovala vrtnine in trajne nasade. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj škodo na svojem območju ocenjujejo v grobem na do 200.000 evrov.