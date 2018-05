Za Gorenje tri zavezujoče ponudbe zainteresiranih azijskih strateških partnerjev

Velenje, 8. maja - Gorenje je do danes prejelo tri zavezujoče ponudbe zainteresiranih strateških partnerjev iz Azije. Gorenje, ki v postopku zbiranja ponudb ne razkriva interesentov, bo z nekaterimi večjimi delničarji, ki so sodelovali v postopku preučevanja priložnosti za strateška partnerstva, pregledalo ponudbe in nadaljnje informacije sporočilo v tednu dni.