Vlada z več sredstvi za prenovo bolnišnic in nakup nove opreme

Ljubljana, 8. maja - Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je bil sprejet sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrstijo trije novi projekti. Med drugim bo vlada namenila več denarja prenovi nekaterih zdravstvenih ustanov in nakupu nove medicinske opreme za računalniško tomografijo, so sporočili iz Ukoma.