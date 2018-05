Izziv za konkurenčnost Slovenije ostaja produktivnost

Portorož, 8. maja - Slovensko gospodarstvo se je v zadnjih letih uspelo prestrukturirati in sedanja gospodarska rast je vsaj kratkoročno vzdržna, eden poglavitnih problemov pa ostaja produktivnost, so ugotavljali udeleženci okrogle mize v okviru Finančne konference. Do povečanja produktivnosti ne more priti čez noč, pač pa je to postopen proces, so menili.