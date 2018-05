V okviru Filmskega tedna Evrope brezplačne projekcije po Sloveniji

Ljubljana, 9. maja - Filmski teden Evrope bo od danes do 27. maja v 14 krajih po Sloveniji ponudil sodobne evropske filme. Zvrstilo se bo 39 brezplačnih projekcij, vsi filmi, ki jih bodo prikazali, pa so prejemniki sredstev EU za spodbujanje evropske filmske in avdiovizualne industrije. Med njimi je tudi film Nečista kri, dobitnik nagrade lux.