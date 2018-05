V 93. letu starosti umrl oče Zvitorepca Miki Muster

Ljubljana, 8. maja - V 93. letu starosti je v ponedeljek popoldne umrl eden najboljših slovenskih ustvarjalcev in risarjev slikanic, stripov ter filmskih risank Miki Muster, poroča časnik Delo. Novico so potrdili v centru starejših Notranje Gorice, kjer je Prešernov nagrajenec leta 2015 in oče stripovskih junakov Lakotnika, Zvitorepca in Trdonje prebival zadnja leta.