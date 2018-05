Na novi stalni razstavi Mestnega muzeja Ljubljana poudarek na muzejskem predmetu

Ljubljana, 8. maja - V Mestnem muzeju Ljubljana bodo drevi odprli novo stalno razstavo, ki so jo naslovili Ljubljana. Zgodovina. Mesto. Na njej je kronološko podan razvoj območja Ljubljanske kotline od prazgodovine do danes. Po besedah direktorja Muzeja in galerij mesta Ljubljane Blaža Peršina je na razstavi poudarek na muzejskem predmetu.