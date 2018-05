ZPS predstavila možnosti za rešitev finančne stiske

Ljubljana, 8. maja - ZPS je izdala brošuro Težave z odplačevanjem kredita? Poiščite pomoč. Namenjena je vsem, ki so preobremenjeni s krediti in drugimi dolgovi, njeno ključno sporočilo pa je, da je ne glede na vzrok, zaradi katerega se je posameznik znašel v finančnih težavah, pomembno, da si pred njim ne zatiska oči, ampak poišče pomoč in naredi reševalni načrt.