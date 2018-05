DZ potrdil sklepe komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb

Ljubljana, 7. maja - Poslanke in poslanci so na današnji deloma zaprti izredni seji z 32 glasovi za in 12 proti potrdili sklepe komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Z njimi je komisija vladi predlagala, naj ugotovitve in stališča komisije upošteva pri nadaljnjem delu in sodelovanju z DZ.