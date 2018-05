Na Novi pošti nocoj spletne debate o umetnosti in kulturi

Ljubljana, 8. maja - Na Novi pošti bo nocoj ob 20. uri premiera predstave S*S, ki jo podpisuje več ustvarjalcev v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in zavoda Maska. Slišati bo komentarje na spletnih omrežjih, sovražno nastrojenih proti umetnosti in kulturi, ki so vrhunec na nek način dosegli ob razglasitvi letošnjih prejemnikov nagrad Prešernovega sklada.