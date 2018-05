Vladimir Putin - kremeljski mož akcije

pripravil Jure Kos

Moskva, 7. maja - Vladimir Putin, ki Rusiji vlada že skoraj 20 let, je danes prisegel za četrti mandat na čelu države. Odkar se je nekdanji tajni agent in imetnik črnega pasu v judu vselil v Kremelj, je prevzel popolno oblast v državi, utišal opozicijo in Rusiji povrnil ugled velike sile.