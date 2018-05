V ospredju dogajanja na evropskih borzah padec delnic Air France

Frankfurt/Pariz, 7. maja - Indeksi na osrednjih evropskih borzah v začetku današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Vlagatelji so pozorni predvsem na delnice francoskega letalskega prevoznika Air France, ki so po petkovi napovedi odstopa prvega moža koncerna Jeana-Marca Janaillaca v začetku današnjega trgovanja izgubile 13 odstotkov in padle na 7,08 evra.