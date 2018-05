V treh dneh v Ljubljani 24.659 pohodnikov in 4971 tekačev na teku trojk

Ljubljana, 5. maja - V okviru 62. tradicionalnega pohoda Pot ob žici v Ljubljani, kjer je med 2. svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev, je po podatkih organizatorjev, ljubljanske občine in Timinga Ljubljana, od četrtka do sobote skupaj nastopilo 24.659 pohodnikov in 4971 tekačev na teku trojk.