Na likovni akademiji v Rimu razstavljata Karmen Čorak in Andrej Brumen Čop

Rim, 7. maja - Na Akademiji za likovno umetnost v Rimu bodo danes odprli razstavo Krhkost bivanja Karmen Čorak in Andreja Brumna Čopa. Razstava temo obravnava z dvema različnima vizijama in umetniškima izrazoma - fotografijo in slikarstvom. Na ogled bo približno 66 del, med njimi slike na platnu, risbe na japonskem papirju in fotografije.