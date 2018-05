Objavljen razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij

Ljubljana, 4. maja - V današnjem uradnem listu je objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva. Predvidoma naj bi v okviru razpisa subvencionirali sto trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja. Za to bodo predvidoma namenili dva milijona evrov.